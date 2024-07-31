В штабе общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД обсудили вопросы защиты материнства и детства

В этом году выплаты московским семьям с детьми превысили 89 млрд рублей

В штабе общественной поддержки "Единой России" на выборах в МГД обсудили проекты поддержки семей с детьми. Об этом в среду сообщает АГН "Москва".

"В нашем городе есть целая экосистема мер поддержки и семьям с детьми, и многодетным, и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами. В Москве создаются центры здоровья, перинатальные центры. Более 2 млн 300 тыс. детей проживают на сегодняшний день в Москве", – отметил руководитель программной комиссии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что за последние годы в Москве построены сотни школ и детских садов.

Со своей стороны директор центра содействия семейному воспитанию "Вертикаль" Ольга Мельникова отметила, что команда мэра столицы уделяет большое внимание поддержке семьи, материнства и детства. "В этом году выплаты московским семьям с детьми превысили 89 миллиардов рублей", – добавила она.

Кроме того, отмечается, что в Москве действует центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего".

"Сварщики, кровельщики, дворники, механизаторы, мастера-смотрители – наименований – огромное количество, палитра вакансий – огромная. Если мы будем из довузовских учреждений выпускать таких специалистов, а Москва готова их брать на работу, мы получим полностью самостоятельную историю по крайней мере в таком важном сегменте как комплекс городского хозяйства", – сообщил заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

18 июля была завершена регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы восьмого созыва. Всего выдвинулось 389 кандидатов, регистрацию прошли 290 кандидатов.

Ранее сообщалось, что в команду "Единой России" на выборах депутатов Мосгордумы вошли профессионалы разных сфер: ученые, представители образования, медицины, предприниматели, молодежные активисты и многие другие.

Также стало известно, что Московская избирательная комиссия утвердила форму бюллетеня для голосования на выборах депутатов столичного парламента.

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