Российская РЭБ обезвредила за день 11 украинских дронов под Курском

Один человек ранен

Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы в течение дня 31 июля обезвредили 11 украинских дронов в Курской области. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в результате атаки коптера был ранен работник заправки.

Инцидент, о котором Смирнов написал в Telegram, произошел вблизи деревни Колычевки. С украинского коптера было сброшено взрывное устройство на территорию автозаправочной станции. Работник получил ранение, он доставлен в Кореневскую районную больницу.

Также Смирнов напомнил, что ночью силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа и одну управляемую ракету "Нептун-МД". А в результате сброса взрывных устройств с коптера ВСУ в городе Судже повреждены три автомобиля.

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