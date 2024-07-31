Жильцов эвакуируют из зданий

Мощный пожар вспыхнул в центре Рима, в районе холма Монте-Марио. В воздух поднимаются клубы черного дыма. Из предосторожности людей эвакуировали из здания Астрономической обсерватории, со станции карабинеров. Эвакуировали и офис телеканала RAI, прервав передачу в прямом эфире.

По данным газеты Reppubblica, жители домов на улицах, близких к эпицентру пожара, также срочно эвакуированы. Очевидцы рассказывают о непрерывных взрывах. Загорелось несколько автомобилей. Есть угроза распространения огня на другие припаркованные машины.

В тушении пожара участвуют десять пожарных бригад и два вертолета. Предположительно, возгорание началось в трущобах улицы Ромео Ромеи. Огонь распространяется по направлению к террасе ресторана Zodiaco.

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