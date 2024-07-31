В Раде обвинили главкома ВСУ в манипуляциях

Сырский прикрывается политической волей властей страны

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила в манипуляциях главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По ее словам, Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи.

Манипуляция Сырского в том, что он ссылается на политическую задачу, чтобы таким образом оправдать свои решения, написала депутат в Telegram. Безуглая напомнила, что аналогичным образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.

Отправить в отставку Сырского требует и другой нардеп – внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко. Он также заявил, что необходимо привлечь к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

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