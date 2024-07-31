ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде обвинили главкома ВСУ в манипуляциях

21:28
  • среда
  • 31 июля 2024

Сырский прикрывается политической волей властей страны

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила в манипуляциях главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По ее словам, Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи.

Главком ВСУ заявил о "реалистичном плане" возвращения Крыма
Стало известно, почему главком ВСУ не раскрыл данные о потерях

Манипуляция Сырского в том, что он ссылается на политическую задачу, чтобы таким образом оправдать свои решения, написала депутат в Telegram. Безуглая напомнила, что аналогичным образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.

Отправить в отставку Сырского требует и другой нардеп – внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Гончаренко. Он также заявил, что необходимо привлечь к уголовной ответственности экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Верховная рада
Верховная рада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.