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ФРС США оставила без изменений базовую ставку

21:43
  • среда
  • 31 июля 2024

Она на уровне 5,25-5,5% годовых

Базовая процентная ставка в США сохранилась на уровне 5,25-5,5% годовых. Федеральная резервная система по итогам июльского заседания оставила ставку неизменной в восьмой раз подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

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Отмечается, что решение ФРС совпало с прогнозами большинства аналитиков. Федеральная резервная система повышала базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. И предупредила, что считает уместным дальнейшее ее повышение - для достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Тем не менее, на следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на прежнем  уровне. При этом отмечается, что комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку. По крайней мере, до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

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