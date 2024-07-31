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Верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю

22:38
  • среда
  • 31 июля 2024

Убийство Исмаила Хании может дестабилизировать ситуацию в регионе

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство в стране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой западные СМИ.

Убийство Исмаила Хании может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в регионе. Об этом заявили в Кремле. Минувшей ночью Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Арабские страны обвиняют в этом Израиль. ЦАХАЛ отрицает.

Совет Безопасности ООН собирается на экстренное заседание в связи убийством Хании. Его запросил Иран и поддержали Россия, Китай и Алжир. Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН.

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