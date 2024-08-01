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СБ ООН провёл экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС

01:51
  • четверг
  • 01 августа 2024

Россия решительно осудила убийство Исмаила Хании

В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Трансляция велась в ночь с 31 июля на 1 августа в Telegram-канале постпредства России при ООН.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС и считает это провокационной атакой с целью вовлечь Иран в региональную конфронтацию.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в свою очередь заявил, что убийство Хании не произошло бы без поддержки разведки США. Он также отметил, что Иран оставляет за собой право отреагировать на удар Израиля по Тегерану, в результате которого был убит глава политбюро ХАМАС.

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