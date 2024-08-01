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Руководитель "Военторга" задержан в рамках дела о хищении 400 миллионов рублей

02:42
  • четверг
  • 01 августа 2024

МВД возбудило уголовное дело

Руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела о хищении денежных средств при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в МВД России.

С 2012 года гендиректором "Военторга" является Владимир Павлов. По версии следствия, в 2019 году обвиняемые заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на сумму около 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов.

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