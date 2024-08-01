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Зеленский допустил проведение референдума по передаче территорий РФ

04:55
  • четверг
  • 01 августа 2024

По его словам, вопрос территориальной целостности Украины должен решаться её народом

Зеленский рассматривает возможность проведения референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в среду, 31 июля, в интервью французской газете Le Monde.

По словам Зеленского, "вопрос территориальной целостности" Украины должен обсуждаться всем населением страны. При этом он отметил, что переход части территорий под контроль РФ является "не самым лучшим" вариантом, так как это станет в каком-то смысле "победой" для Москвы.

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