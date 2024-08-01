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Медведев считает войну на Ближнем Востоке единственным путём к миру в регионе

06:48
  • четверг
  • 01 августа 2024

Зампред Совбеза РФ отреагировал на новый виток эскалации ближневосточного конфликта

"Узел на Ближнем Востоке затягивается. <...> Всем ясно, что полномасштабная война на Ближнем Востоке — единственный путь к шаткому миру в регионе". Об этом в четверг, 1 августа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном Telegram-канале.

Он также выразил сожаление в связи с невинными жартвами, назвав их "заложниками отвратительного государства — США".

В ночь на 31 июля ближневосточный конфликт получил новое обострение в связи со смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране.

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