Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

ВСУ уже применили полученные боевые самолёты как средство ПВО

Нидерланды передали Украине шесть истребителей F-16. Об этом в среду, 31 июля, сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

По данным газеты, ВСУ в ближайшее время также ожидают боевые самолёты от Дании.

31 июля британская газета Thе Telegraph писала, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, использовав их в качестве ПВО. Агентство Bloomberg ранее в тот же день сообщило о прибытии первой партии американских истребителей F-16 на Украину.

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