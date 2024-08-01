ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

07:04
  • четверг
  • 01 августа 2024

ВСУ уже применили полученные боевые самолёты как средство ПВО

Нидерланды передали Украине шесть истребителей F-16. Об этом в среду, 31 июля, сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

По данным газеты, ВСУ в ближайшее время также ожидают боевые самолёты от Дании.

31 июля британская газета Thе Telegraph писала, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, использовав их в качестве ПВО. Агентство Bloomberg ранее в тот же день сообщило о прибытии первой партии американских истребителей F-16 на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.