Подразделения группировки "Юг" подбили очередной немецкий танк "Леопард"

Российские войска в зоне СВО отразили более десяти контратак противника. За сутки ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе натовской. Подразделения группировки "Юг" подбили очередной немецкий танк "Леопард".

В зоне ответственности группировки "Восток" ударный вертолет Ка-52 поразил опорник киевских боевиков. Удар "Аллигатор" нанес ракетами двух типов - неуправляемыми С-8 и управляемыми "Вихрями". Это сверхточные снаряды, уничтожающие любые цели на расстоянии до 10 километров. После выполнения боевого задания летчики благополучно вернулись на аэродром.

На северском направлении у Переездного тульские десантники захватили опорник. Сначала артиллерия подавила огневые позиции врага и уничтожила пункт управления. Затем с нескольких сторон на БМД-2 к противнику направилась "крылатая пехота". Штурмовики стремительно заняли позиции ВСУ. Враг бежал, бросив убитых и раненых, трое боевиков сдались в плен.

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