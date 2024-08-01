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Российские войска отразили за сутки более десяти контратак радикалов

07:50
  • четверг
  • 01 августа 2024

Подразделения группировки "Юг" подбили очередной немецкий танк "Леопард"

Российские войска в зоне СВО отразили более десяти контратак противника. За сутки ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе натовской. Подразделения группировки "Юг" подбили очередной немецкий танк "Леопард".

В зоне ответственности группировки "Восток" ударный вертолет Ка-52 поразил опорник киевских боевиков. Удар "Аллигатор" нанес ракетами двух типов - неуправляемыми С-8 и управляемыми "Вихрями". Это сверхточные снаряды, уничтожающие любые цели на расстоянии до 10 километров. После выполнения боевого задания летчики благополучно вернулись на аэродром. 

На северском направлении у Переездного тульские десантники захватили опорник. Сначала артиллерия подавила огневые позиции врага и уничтожила пункт управления. Затем с нескольких сторон на БМД-2 к противнику направилась "крылатая пехота". Штурмовики стремительно заняли позиции ВСУ. Враг бежал, бросив убитых и раненых, трое боевиков сдались в плен.

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