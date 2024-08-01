Подразделения материально-технического обеспечения отмечают 324-ю годовщину

Военнослужащие, рискуя жизнью, доставляют на передовую топливо, боеприпасы, вещи, продовольствие и воду

Весомый вклад в поддержание боеспособности российской армии в зоне СВО вносят подразделения материально-технического обеспечения, которые отмечают в четверг 324-ю годовщину с момента образования.

И в День тыла военнослужащие, рискуя жизнью, доставляют на передовую топливо, боеприпасы, вещи, продовольствие и воду. Кроме этого, специалисты развертывают банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни, организуют перевозки войск, следят за мастерскими по ремонту вооружения и техники. А за топливозаправщиками неприятель ведет настоящую охоту. Но бойцы регулярно уходят от вражеских дронов и ударов артиллерии.

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