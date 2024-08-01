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Минобороны представило новых героев спецоперации

07:52
  • четверг
  • 01 августа 2024

Рядовой Эльдар Рафулаев сбил несколько FPV-дронов и нанес значительный урон живой силе боевиков

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии старший лейтенант Сефер Яхъяев и его штурмовая группа попали под обстрел кассетными боеприпасами. Двое бойцов получили ранения. Оказав им первую помощь и эвакуировав в безопасное место, Яхъяев с подчиненными атаковал позиции ВСУ, захватил вражеский опорник и уничтожил до 10 неонацистов.

Рядовой Эльдар Рафулаев вел прицельный огонь по неприятелю, который попытался контратаковать с фланга наши штурмовые группы. Эльдар сбил несколько FPV-дронов и нанес значительный урон живой силе боевиков. Понеся большие потери, противник отступил.

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