СБ ООН провел экстренное заседание в связи с убийством Исмаила Хании

Оно было созвано по запросу Ирана при поддержке России, Китая и Алжира

Минувшей ночью Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Оно созвано по запросу Ирана при поддержке России, Китая и Алжира. Москва решительно осуждает убийство Хании, заявил первый заместитель постпреда нашей страны Дмитрий Полянский, председательствующий на заседании. Удар Израиля - это теракт, совершенный в нарушение норм международного права, отметили алжирский и китайский дипломаты.

В своем обращении к Совбезу постпред Ирана призвал принять меры для привлечения Израиля к ответственности за совершенные акты агрессии. Между тем Великобритания, США и Франция заблокировали российское заявление для прессы с осуждением убийства главы политбюро ХАМАС. Дмитрий Полянский лишний раз напомнил - те, кто стоят за этим, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона.

Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа опосредованным переговорам между ХАМАС и Израилем, непосредственным участником которых был Хания. Мы все должны это понимать. Подобные попытки втянуть Иран в региональную конфронтацию дестабилизируют и без того накаленную до предела атмосферу в регионе. Порочная практика точечных ликвидаций видных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны.

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