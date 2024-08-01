Очередь к вождю: 100 лет назад Мавзолей на Красной площади открыли для посетителей

До этого доступ в усыпальницу был только у родственников, высшего руководства компартии и советского правительства

Строгий, лаконичный. Символ Красной площади, Москвы и всей страны. В Мавзолей и спустя 100 лет стоят очереди. 1 августа 1924 года он стал общедоступным.

"Место, которое выбрали, с точки зрения визуальной - оно очень хорошее, прямо вот по оси Сенатской башни Московского Кремля. Это вот то что надо. И не потому, что вот это сейчас для нас для всех привычно, а просто вот гармонично!", - отметил Сергей Девятов, советник директора ФСО России, доктор исторических наук.

Первый деревянный Мавзолей появился в январе 1924-го. В кратчайшие сроки. Архитектору Щусеву и строителям пришлось уложиться в три дня. Тогда, несмотря на возражения вдовы Ленина Надежды Крупской и соратника по партии Ворошилова, было принято решение не хоронить вождя, а забальзамировать. И дать возможность проститься с ним тем, кто приезжал из дальних уголков страны. Но уже к началу февраля усыпальницу закрыли. Остро встал вопрос - можно ли и дальше (и как долго) сохранять тело Ленина? Всерьез рассматривали вариант заморозки. Но в результате доверились экспериментам профессора Воробьева по бальзамированию.

К августу был открыт и второй - тоже деревянный - Мавзолей.

"Второй Мавзолей - это, по сути, крышка над первым Мавзолеем. То есть такой саркофаг для саркофага. Второй отличается прежде всего размером, он был гораздо больше", - рассказала Ксения Кокорина, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов ХХ-ХХI веков Музея архитектуры имени Щусева.

Но практически сразу решили строить и третий Мавзолей. Уже на века - из камня. Объявили конкурс проектов. В нем участвовали и лучшие архитекторы, и обычные люди, и даже двенадцатилетний ребенок. Для объективной оценки - никаких фамилий, только придуманные авторами девизы. Оригинальных было много. Но в результате вне конкурса осуществили проект Щусева - к созданному им Мавзолею уже успели привыкнуть. Найденная архитектором форма оказалась идеальна.

"Он говорил, что Мавзолей не должен повторять ни одно здание, он не должен быть копией никакого зиккурата, никакой пирамиды, здесь мы не найдем точных прототипов", - продолжает Кокорина.

В третьем варианте Мавзолея появились дополнительные помещения, в том числе и колумбарий.

"Он в проекте, это не самодеятельность Щусева. По идее, с тридцатого года должны были хоронить прах видных большевистских деятелей международного коммунистического движения в Мавзолее , но он так и не используется", - указал Девятов.

Мавзолей, гранитный и незыблемый, кажется, никогда не менялся. Но это не так. В сороковые годы прошлого века перестраивали центральную трибуну. А в 1982 году усыпальницу пришлось увеличить. Многие из членов Политбюро тогда были в солидном возрасте, Решили поставить эскалатор.

Споры вокруг захоронения Ленина идут все последние десятилетия, и еще неизвестно, как решат этот вопрос в будущем. Но сам Мавзолей - часть ансамбля Кремля и Красной площади. Находится под охраной ЮНЕСКО как памятник архитектуры и советской эпохи.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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