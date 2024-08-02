Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Уран не сошелся характером с Венерой

Овны

Берегите свои кошельки и любовные отношения – сегодня Уран будет провоцировать на импульсивное поведение. Также день не подходит для наведения красоты.

Тельцы

Ваш Уран не сошелся характером с Венерой, которая не любит, когда с ней спорят. Если вам дорог мир в семье и на работе, прикладывайте усилия, чтобы его сохранить!

Близнецы

Уничтожайте улики! Те, кто вел тайные переписки или делал что-то запретное, может сегодня "погореть". Так что позаботьтесь о своем благополучии.

Раки

Луна в вашем знаке сосредоточенна и настроена на кропотливый труд. Все могут испортить друзья или социальные сети – держитесь от них подальше, и день пройдет удачно.

Львы

Послезавтра Новолуние в вашем знаке – приятное событие, когда можно загадать желание. Ну а сегодня надо перетерпеть капризы начальника или ваших близких.

Девы

Вам может не повезти в делах, которые вы не афишируете, а также связанных с учебой. Не стоит слишком убиваться из-за неудач – с понедельника все будет иначе!

Весы

Ваша главная планета Венера с Ураном на ножах, а значит, надо беречь отношения. Будьте мудрее и спокойнее собеседников. Невозмутимость – ваш главный козырь.

Скорпионы

Постарайтесь не попадать по горячую руку начальства и не злить тех, кого втайне считаете неадекватными. В этот день у них обострение, надо быть осторожнее.

Стрельцы

Предстоящие выходные очень кстати: ваши нервы на взводе, а мозг закипает. Берегите здоровье, особенно, если чувствуете дискомфорт, и устройте себе завтра отдых.

Козероги

Постарайтесь не влюбляться и не срываться на любимом человеке либо своих детях. Это нервный день, но у вас есть возможность продемонстрировать свою выдержку.

Водолеи

Покровитель всех Водолеев Уран сегодня разбушевался, так что будьте готовы к форс-мажорам. Могут возникнуть перебои со связью, интернетом или электричеством.

Рыбы

Вам важно позаботиться о здоровье и безопасности в пути. Постарайтесь также избегать прямых солнечных лучей сегодня и в выходные – позагораете в другой раз!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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