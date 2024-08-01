В нем, предположительно, будут участвовать еще три страны

Масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. Об этом в среду, 1 июля, пишут средства массовой информации со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждает Словенское агентство печати, Россия планирует вернуть Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года.

Частью гипотетического обмена может стать гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен к казни в Белоруссии, а затем помилован президентом Александром Лукашенко.

Также в обмене могут участвовать осужденный в России журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович и российская пара Артем и Анна Дульцовы, которых суд Любляны приговорил к одному году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж.

Советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос о том, справедливы ли эти сообщения. Он лишь заявил, что "с самого начала работы этой администрации мы постоянно прилагаем все усилия для возвращения домой американцев, задержанных за границей".

При этом The Wall Street Journal пишет, что осужденный в России за шпионаж журналист Эван Гершкович уже 1 или 2 августа может вернуться в Соединенные Штаты в рамках пресловутого обмена заключенными.

Ранее в Госдепартаменте подчеркивали настрой на продолжение диалога с Россией по обмену заключенными и арестованными. В ведомстве утверждали, что передавали Москве свои инициативы по обмену заключенными, однако российская сторона их якобы отвергла.

В рядах Вооруженных сил Украины воевал бывший американский морпех Тревор Рид — он был осужден в России, но его вернули на родину в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Рид поставил под угрозу все планы Госдепа по обмену заключенными с Москвой, решив примкнуть к украинским националистам.

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