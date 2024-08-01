ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Источники анонсировали масштабный обмен заключенными с участием России

08:17
  • четверг
  • 01 августа 2024

В нем, предположительно, будут участвовать еще три страны

Масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. Об этом в среду, 1 июля, пишут средства массовой информации со ссылкой на осведомленные источники.
Информация о заключенных в тюрьмах США россиянах исчезла из федеральной базы данных

Как утверждает Словенское агентство печати, Россия планирует вернуть Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года.

Частью гипотетического обмена может стать гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен к казни в Белоруссии, а затем помилован президентом Александром Лукашенко.

Также в обмене могут участвовать осужденный в России журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович и российская пара Артем и Анна Дульцовы, которых суд Любляны приговорил к одному году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж.

Советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникациям Джон Кирби уклонился от ответа на вопрос о том, справедливы ли эти сообщения. Он лишь заявил, что "с самого начала работы этой администрации мы постоянно прилагаем все усилия для возвращения домой американцев, задержанных за границей".

При этом The Wall Street Journal пишет, что осужденный в России за шпионаж журналист Эван Гершкович уже 1 или 2 августа может вернуться в Соединенные Штаты в рамках пресловутого обмена заключенными.

Ранее в Госдепартаменте подчеркивали настрой на продолжение диалога с Россией по обмену заключенными и арестованными. В ведомстве утверждали, что передавали Москве свои инициативы по обмену заключенными, однако российская сторона их якобы отвергла.

В рядах Вооруженных сил Украины воевал бывший американский морпех Тревор Рид — он был осужден в России, но его вернули на родину в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Рид поставил под угрозу все планы Госдепа по обмену заключенными с Москвой, решив примкнуть к украинским националистам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.