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Медведчук рассказал о планах Зеленского мобилизовать украинцев старше 60 лет

08:36
  • четверг
  • 01 августа 2024

Украинской армии катастрофически не хватает людей

У президента Украины Владимира Зеленского имеются планы по мобилизации в ряды украинской армии мужчин старше 60 лет. С таким утверждением выступил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

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Как заявил политик в интервью ТАСС, "Зеленский вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом вообще". Медведчук предупредил, что от киевского режима "можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет".

Медведчук, не раскрывая источников этой информации, утверждает, что "именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения".

Ранее командир 49-го стрелкового батальона ВСУ Василина заявила, что мобилизацию необходимо вести иным способом, поскольку не желающие воевать оказываются бесполезными на фронте. Бойцы признаются в отсутствии мотивации.

Киев поставил под ружьем заключенных, но и это не помогает. Инструктор ВСУ Денис Кравченко заявил, что мобилизованные заключенные проходят очень короткую подготовку и сразу отправляются участвовать в боевых действиях. В итоге потери велики: батальон Кравченко за последние два месяца потерял 20 человек, а в среднем потери – до 50 человек в день.

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