Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы

Произошло хищение при поставках армейских несессеров

Руководителю "Военторга" грозит до десяти лет за хищение средств Минобороны.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Срок наказания может увеличиться, если в деле окажется несколько эпизодов преступления, передает РИА Новости.

О задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара подконтрольных организаций стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщили в полиции – это 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания.

По данным следствия, в 2019 году руководитель АО "Военторг" и его сотрудники заключили госконтракты на поставку армейских несессеров на сумму около 625 миллионов рублей. Наборы были реализованы по завышенной цене более чем на 400 миллионов рублей.

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