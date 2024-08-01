Собянин: Более 300 новостроек ввели в эксплуатацию по программе реновации за семь лет

Мэр Москвы объявил новость

Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале объявил, что сегодня, 1 августа, исполнилось семь лет Программе реновации. Это один из самых важных и даже революционных градостроительных проектов, в результате которого москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой.

Мэр Москвы подвел промежуточные итоги проделанной работы. В частности, было введено в эксплуатацию 322 новостройки, а в среднем срок расселения домов сократился до 5,5–6 месяцев.

При этом темпы реализации Программы реновации будут только ускоряться. Только с начала года подобраны 21 площадка для строительства и введено в эксплуатацию 18 новых домов. В целом за 2024 год планируется ввести 1,6 млн кв. м жилья и начать переселение около 50 тысяч человек.

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