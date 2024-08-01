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ВСУ пытались уничтожить сдавшихся в плен безоружных сослуживцев

09:08
  • четверг
  • 01 августа 2024

Это произошло на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались с помощью дронов-камикадзе (FPV-дронов) уничтожить группу сдавшихся безоружных сослуживцев в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал пленный Дмитрий Курков. По его словам, командование приказало захватить пустую позицию, но там украинских военных заметили российские военнослужащие и открыли огонь. Занять местность у них не получилось, а пути к отступлению были отрезаны. Поэтому старший принял решение сдаться. Украинцы сложили оружие и спустились в подвал, где им была оказана медицинская помощь.

"Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям", - сообщил Курков.

Ранее пленный украинский солдат рассказал о симпатиях солдат ВСУ к России, но у них есть страх в этом признаться из-за угрозы законодательного преследования.

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