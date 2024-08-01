"Плевать он хотел на мои чувства": Голубкина о браке с Фоменко и разлуке с детьми

Актриса дала откровенное интервью

Актриса Мария Голубкина стала новым гостем передачи Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Они поговорили на самые разные темы, в том числе и касающиеся личной жизни актрисы. Мария Голубкина была замужем лишь раз. В 1995 году она сочеталась браком с музыкантом, ведущим, актером Николаем Фоменко. Мария родила ему двоих детей: дочь Анастасию и сына Ивана.

Однако в 2008 году Фоменко и Голубкина развелись, а наследники артистов вообще находятся в Германии. О том, чтобы дети там учились, настаивал, по словам Марии, именно Николай. Ей была не по душе разлука с ними, но она понимала, что это решение правильное.

"Я уступала ему в его решениях относительно наших детей. Мне не нравилось это совсем, было больно. Мне казалось, если они поедут учиться куда-то далеко от дома, я буду скучать. Но приходилось поскучать. Зато я понимаю, что его решения правильнее, чем мои, потому что он умнее. То, что делает Николай Владимирович, — абсолютно правильно, несмотря на то, что плевать он хотел на мои чувства. В этом случае я его поддерживаю", - высказалась Голубкина.

Дети артистов прочно обосновались за границей и возвращаться на Родину в ближайшее время не собираются. По словам актрисы, 26-летняя Анастасия и 22-летний Иван учатся и работают в Германии, свободного времени у них вообще нет.

"Какая я мать? Я делаю все, что могла, для своих детей. И, наверное, если говорить о том, какая я мать, то это, наверное, в первую очередь, отношение к их отцу. С большим уважением отношусь к нему, несмотря на то, что у нас были вещи, которые мне не нравились", - заключила актриса.

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