Зеленский допустил проведение референдума по территориальному вопросу

Принимать решение нельзя без народа, заявил политик

На Украине могут организовать проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом в среду, 31 июля, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Как отметил политик, вопрос о территориальной целостности Украины слишком сложен и "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".

Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине, сообщает Agence France-Presse.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина начнет детальное обсуждение с союзниками вопросов "территориальной целостности". Конкретика относительно того, с кем именно и какого рода обсуждение планируется проводить, не приводится.

При этом в Германии СМИ со ссылкой на военных стран НАТО и дипломатов пишут, что "почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории".

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