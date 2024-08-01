ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский допустил проведение референдума по территориальному вопросу

09:00
  • четверг
  • 01 августа 2024

Принимать решение нельзя без народа, заявил политик

На Украине могут организовать проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом в среду, 31 июля, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленского уличили в насмешках над украинским языком

Как отметил политик, вопрос о территориальной целостности Украины слишком сложен и "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".

Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей мирной конференции по Украине, сообщает Agence France-Presse.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина начнет детальное обсуждение с союзниками вопросов "территориальной целостности". Конкретика относительно того, с кем именно и какого рода обсуждение планируется проводить, не приводится.

При этом в Германии СМИ со ссылкой на военных стран НАТО и дипломатов пишут, что "почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Голосование на Украине
Голосование на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.