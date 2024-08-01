ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

09:17
  • четверг
  • 01 августа 2024

Варшава усиливает ПВО на востоке

Польские военные в четверг, 1 августа, приступают к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря".
Кремль назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства

Целью операции декларируется защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы. Особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов".

В рамках операции основные мероприятия будут проводить на восточной и северо-восточной границах Польши, поскольку там "риск нарушений наиболее высок", сообщает РИА Новости.

Ранее активистка оппозиции Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории родной страны. Наряду с этим прорабатывался план заражения земель радионуклидами на Украине и в Белоруссии.

В белорусском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы Украины расположили на границе с Белоруссией системы радиоэлектронной борьбы. В Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и тяжелая дальнобойная артиллерия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие армии Польши
Военнослужащие армии Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.