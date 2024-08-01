Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Варшава усиливает ПВО на востоке

Польские военные в четверг, 1 августа, приступают к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе под кодовым названием "Воздушная заря".

Целью операции декларируется защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы. Особое внимание будет уделено "объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов".

В рамках операции основные мероприятия будут проводить на восточной и северо-восточной границах Польши, поскольку там "риск нарушений наиболее высок", сообщает РИА Новости.

Ранее активистка оппозиции Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории родной страны. Наряду с этим прорабатывался план заражения земель радионуклидами на Украине и в Белоруссии.

В белорусском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы Украины расположили на границе с Белоруссией системы радиоэлектронной борьбы. В Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и тяжелая дальнобойная артиллерия.

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