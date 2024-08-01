Иран готовит ответный удар? Сводки с Ближнего Востока

По инициативе Китая и Алжира на экстренное заседание собрался Совет безопасности ООН

В Тегеране в эти минуты прощаются с погибшим накануне в результате ракетного обстрела лидером движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Духовный лидер Ирана совершил молитву. Похоронят Ханию завтра в столице Катара Дохе.

Траурные церемонии и митинги протеста идут по всему Ближнему Востоку. В крупнейшем городе Турции Стамбуле тысячи человек прошли по историческому району Фатих, размахивая палестинскими флагами.

"Мученическая смерть Исмаила Хании является важной вехой на пути к тому, чтобы Палестина стала независимым государством. Я говорю это с полной уверенностью. Сейчас в исламском мире должно начаться возрождение. И оно положит конец израильскому терроризму", - заявил Хусейн Кансу, бывший член парламента Турции.

И подобные настроения - во многих мусульманских странах. Граждане и правительства требуют отомстить за смерть Хании. Обстановка накалилась до предела. Иран готовит удар возмездия. Об этом со ссылкой на свои источники пишет американская New York Times: "Приказ был отдан утром 31 июля на чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана после того, как стало известно о гибели Хании, в которой Тегеран и ХАМАС обвинили израильскую сторону".

По инициативе Китая и Алжира на экстренное заседание собрался Совет безопасности ООН. Его проведение поддержала Россия.

"Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион балансировал на пороге конфронтации в результате ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда иракских официальных лиц. С сожалением отмечаем, что надлежащие выводы так и не сделаны. Вашингтон, поступив безответственно, подал другим дурной пример, и действия, подрывающие стабильность и безопасность всего региона, продолжаются", - заявил Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН.

О том, что атака на резиденцию Исмаила Хании в Тегеране не обошлась без участия США, заговорили сразу. Израиль давно привык действовать решительно из-за спины заокеанского партнера. Ливанские СМИ сообщают, что израильская разведка отследила местонахождение Хании с помощью шпионской программы, установленной на его телефон через один из американских мессенджеров. В Вашингтоне, как водится, все категорически отрицают.

"Это то, о чем мы не знали и в чем мы не участвовали. Очень трудно строить предположения, и за многие годы я научился никогда не размышлять о влиянии одного события на что-то другое", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Излагать мысли он, судя по всему, научился у Камалы Харрис. Она славится подобными логическими пассажами. Но у Блинкена получилось еще более неубедительно. Тем более, что в Совбезе ООН американский дипломат, по сути, опроверг своего начальника, рассказав об истинных намерениях Вашингтона.

"Израиль имеет право защищаться от атак "Хезболлы" и других террористов. Мы призываем усилить давление на Иран, чтобы он прекратил эскалацию прокси-войны против Израиля", - заявил Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН.

В ответ Иран напоминает об атаке на иранское консульство в Дамаске в апреле этого года, когда погибли командиры Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди и Мохаммад Рахими. И об ударе в том же месяце по военным объектам на территории Исламской республики.

"Несмотря на провокации, Иран последовательно проявляет максимальную сдержанность. При этом наша страна оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону", - указал Амир Саид Иравани, постоянный представитель Ирана при ООН.

Постпред Ирана подчеркнул: ответный удар будет нанесен, когда Тегеран сочтет это необходимым и целесообразным.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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