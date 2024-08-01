Украина получила самолеты F-16. Что известно

Долгожданная подачка западных партнеров оказалось не столь щедрой, как обещали

Первые кадры F-16, которые якобы уже на Украине, появились в соцсетях. Впрочем, пользователи так и не смогли определиться, Одесская это область или Львовская. На Банковой хранят молчание. В Белом доме тоже. Хотя накануне Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более полутора миллиардов долларов.

Западная пресса сопровождает фотографии из интернета громкими заголовками, намекая, что Украина теперь с крыльями. The Telegraph заявила, что ВСУ совершили первые боевые вылеты. Но истребители использовали лишь как средства ПВО. Британская The Time раскрыла все карты: самолеты прибыли из Нидерландов и их немного – всего 6. А ведь обещали 80. Некоторые хотели бы разобрать на запчасти. С ними у Киева большие проблемы. И не только с ними.

"Украинские возможности использования F-16 осложнены языковым барьером. Кроме того, существуют задержки запасных частей. Пилоты обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак", - пишет Bloomberg.

В ближайшее время Киев ждет поставки истребителей от Дании и Бельгии. Но радости они им принесут меньше. Брюссель запретил использовать свои F-16 для ударов по территории России.

"Окрыленный" Зеленский готовится к мирному саммиту, который пройдет ноябре. То есть после президентских выборов в США. Но большого выбора у Киева нет. Байдена дисквалифицировали. А вице-президент Камала Харрис, пишет Time, тоже не лучший вариант. Журналисты цитируют разговор с бывшим главой Минобороны Алексеем Резниковым. По его словам, Харрис, приезжая в Киев, не принесла им никаких надежд, только разочарования.

"По словам Резникова, вместо того, чтобы пообещать отправить современное вооружение, американцы оказали давление на Зеленского, чтобы тот публично заявил о неизбежности вторжения. "Зеленский четко спросил Камалу Харрис: "Вы хотите, чтобы я это признал, но что вам это даст? Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы введете санкции?". И ответа он не получил", - говорится в материале.

Демократы постепенно пытаются отмыться от того, что натворили на Украине. А Камале Харрис теперь подстраиваться и выкручиваться. Причем она готова поменять не только свою политическую риторику, но и национальность, подметил Дональд Трамп. На конференции чернокожих журналистов он будто забыл о толерантности.

"Я знаю ее давно. Она всегда была индийского происхождения. А теперь хочет, чтобы ее называли черной. Я думаю, кто-то должен это проверить, раз вы задаете эти вопросы таким противным тоном", - сказал Трамп.

Комментарии Трампа вызвали истерику либеральной публики. А журналисты запросили у органов власти копию свидетельство о рождении вице-президента. Правда, как это повлияет на исход гонки - никто пока объяснить не может.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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