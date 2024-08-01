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Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия ливней и града

12:01
  • четверг
  • 01 августа 2024

В Иркутске - транспортный коллапс

Выдержке суровых жителей Челябинска можно позавидовать. В городе бушует сильнейший циклон - с ливнем и крупным градом. Ураганный ветер срывает кровлю, падают светофоры, вырваны с корнем деревья, нарушено энергоснабжение. Прогнозы неутешительны - стихия не успокоится и сегодня. Сохранятся сильные осадки, ветер скоростью до 25 метров в секунду. И это при том, что в регионе по-прежнему остаются подтопленными сотни частных домов и приусадебных участков. А автобусах из-за воды не присесть. На остановках общественного транспорта местные жители ловят рыбу. Причем крупную.

В Иркутске сильные осадки парализовали движение общественного транспорта. Троллейбусы встали, личные автомобили скорее плывут, чем едут. Владельцы из последних сил сохраняют спокойствие. Ночь для многих выдалась бессонной - молнии, гром и град не давали сомкнуть глаз. На дорогах - бурлящие потоки. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме откачивают воду из подвалов жилых домов.

В Сыктывкаре все любуются редким для этих мест явлением - ливень и гром при ярком солнце. Через залитое водой лобовое стекло жители снимают прекрасное ясное небо. С такой картиной могут поспорить разве что живописные всполохи во время грозы в Кургане. Жители все происходящее называют просто и лаконично: "Страшно красиво". 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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