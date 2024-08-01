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Более 100 человек задержаны во время массовых беспорядков в Лондоне

11:47
  • четверг
  • 01 августа 2024

Жители вышли на улицы после зверского убийства трех девочек в Саутпорте

Более 100 человек задержаны во время массовых беспорядков в Лондоне. Жители вышли на улицы после зверского убийства трех девочек в Саутпорте, которое, как сообщают СМИ, совершил выходец из Руанды.

Возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит начались стычки с полицией. Протестующие бросали петарды, банки и выкрикивали антимигрантские лозунги, требуя от властей ужесточить меры для беженцев.

Днем ранее протесты охватили сам Саутпорт. Там в ходе беспорядков пострадали почти 40 полицейских.

17-летний подросток афроамериканского происхождения устроил нападение во время танцевального мастер-класса. Три девочки погибли, еще восемь детей пострадали, некоторые - в критическом состоянии. Ранения также получили двое взрослых.

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