ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда"

09:37
  • четверг
  • 01 августа 2024

Их будут собирать до 11 сентября

В Москве начался старт приема заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда".

Заявки принимаются здесь до 11 сентября, в своем telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. Премия проходит каждый год, в ней принимают участие туристические компании и индивидуальные представители отрасли.

"В этом году особое внимание уделим детскому и гастрономическому отдыху", - отметил мэр.

Появится новая категория "Прорыв и перезагрузка года" - за развитие цифровых технологий. Помимо этого, в новых специальных номинациях определят лучшего консьержа гостиницы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Концерт
Концерт
Премия "Путеводная звезда"
Премия "Путеводная звезда"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.