Собянин: Стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда"

Их будут собирать до 11 сентября
В Москве начался старт приема заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда".
Заявки принимаются здесь до 11 сентября, в своем telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. Премия проходит каждый год, в ней принимают участие туристические компании и индивидуальные представители отрасли.
"В этом году особое внимание уделим детскому и гастрономическому отдыху", - отметил мэр.
Появится новая категория "Прорыв и перезагрузка года" - за развитие цифровых технологий. Помимо этого, в новых специальных номинациях определят лучшего консьержа гостиницы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram