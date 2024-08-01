Собянин: Стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда"

Их будут собирать до 11 сентября

В Москве начался старт приема заявок на 25-ю юбилейную премию "Путеводная звезда".

Заявки принимаются здесь до 11 сентября, в своем telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. Премия проходит каждый год, в ней принимают участие туристические компании и индивидуальные представители отрасли.

"В этом году особое внимание уделим детскому и гастрономическому отдыху", - отметил мэр.

Появится новая категория "Прорыв и перезагрузка года" - за развитие цифровых технологий. Помимо этого, в новых специальных номинациях определят лучшего консьержа гостиницы.

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