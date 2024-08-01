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Российская пловчиха выиграла серебро Олимпиады для Франции

09:30
  • четверг
  • 01 августа 2024

Россиян допустили к ОИ-2024 в нейтральном статусе

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая сменила спортивное гражданство с российского на французское, завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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Кирпичникова преодолела дистанцию за 15 минут и 40,35 секунды. Выигравшая золото Олимпиады американка Кэти Ледеки показала результат 15.30,02, превзойдя собственный олимпийский рекорд.

Бронзовую медаль получила представительница Германии Изабель Гозе (+11,14), сообщает РИА Новости.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024. В него вошли 15 атлетов в нейтральном статусе. В Кремле заявили, что они сами должны решать, ехать на Игры или нет.

При этом МОК запретил российским журналистам использовать и демонстрировать символику России. К сотрудникам средств массовой информации выдвинули такие же требования, как и к нейтральным спортсменам.

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Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова
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