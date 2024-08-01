ЕС обсудит ограничения на ввоз рыбы из России

Эта мера рассматривается в рамках нового пакета санкций

Евросоюз в рамках подготовки нового пакета санкций против России рассмотрит ужесточение запрета на импорт морепродуктов из России.

Как напоминает Die Welt, еще весной 2022 года ЕС ввел запрет на поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных. Однако прибалтийские страны требуют более жестких ограничений в отношении свежей рыбы и рыбных продуктов из России.

При этом российское происхождение имеет около 70% импортированного в ЕС минтая. Управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер подтвердил, что заменить минтай из России Европе сейчас нечем.

Между тем рассорившаяся с Россией Великобритания осталась без традиционного блюда фиш энд чипс из-за денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что британцы "объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески".

Также Россия решила приостановить действие соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства. В японском внешнеполитическом ведомстве сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram