Врач назвал продукты, ускоряющие старение

Есть нужно здоровую пищу

Иммунолог назвал продукты, которые ускоряют процесс старения и провоцируют риск опасных заболеваний.

К ним относится еда, содержащая глютен, трансжиры и фруктоза – в первую очередь, это фастфуд и рафинированные продукты, рассказал РИА Новости врач Андрей Мартюшев-Поклад.

Такие продукты запускают механизмы ускоренного старения: хронический дистресс, хроническое воспаление, инсулинорезистентность и нарушение выработки энергии на уровне клеток.

"При этом важно учитывать, что один и тот же механизм может проявляться по-разному у разных людей", - уточнил доктор.

Мартюшев-Поклад призвал россиян употреблять как можно больше цельных животных и растительных продуктов, чтобы сохранить здоровье и молодость.

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