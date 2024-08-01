Синоптик Тишковец: август в Москве будет слегка засушливым

Последний месяц лета начался с дождей и похолодания

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, какой будет погода в августе в Москве. По его словам, в первых числах месяца столицу накроют дожди, будет прохладно, но уже к концу этой недели ожидается потепление: днем будет плюс 19-24 градуса.

"В Москве нормальной для этого времени года ночной температурой считается плюс 12, дневная - плюс 21,5. При этом заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым – дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров", - рассказал Евгений Тишковец РИА Новостям.

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