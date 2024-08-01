"Москва 2030": чем удивит самый масштабный форум-фестиваль этого лета

Все мероприятия бесплатны

С 1 августа начал свою работу самый масштабный форум-фестиваль этого лета "Территория будущего. Москва 2030".

В каждом районе столицы открывают маркеты, проводят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, шоу и дискотеки, организуют спортивные активности, модные дефиле и многое другое. Гости форума-фестиваля имеют возможность познакомиться как с футуристическими идеями и проектами, так и с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают столицу уже сегодня. Форум-фестиваль представит инновации и достижения в сфере московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

Все мероприятия бесплатны, они проводятся по 8 сентября включительно. На отдельные мастер-классы или экскурсии потребуется предварительная регистрация. Следить за расписанием и регистрироваться для посещения событий можно на сайте.

Горожан и туристов ждет более 30 площадок, из которых 16 расположены в знаковых местах Москвы и являются флагманскими. Так, площадка в "Зарядье" посвящена культурному потенциалу города, там гостей ждет масштабная музыкальная программа с участием российских и зарубежных звезд в сопровождении незабываемых световых шоу. Для посетителей также выступят два десятка оркестров и популярные поп-исполнители, пройдут киносеансы и модные показы, лекции и паблик-токи. На выставке медиаарта "Город света" гости "Зарядья" смогут прикоснуться к искусству Москвы будущего. Здесь будет представлено два десятка инсталляций, созданных с применением новейших технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, в арт-пространстве "Паркинг Галереи" в подземной части паркаработает мультимедийная экспозиция о градостроительстве "Город будущего" и выставка техники "Машины, создающие города". Специально для форума-фестиваля буквально из-под земли привезли оборудование, которое используется при строительстве метро.

В "Заповедном посольстве" состоится Неделя финансовой грамотности. Масштабный просветительский марафон пройдет с 23 по 29 августа.

Посетителей ждет более 150 мероприятий. Это квизы, лекции, деловые игры, мастер-классы, кинолектории, цифровые выставки, а также встречи с популярными блогерами и тематические консультации. Эксперты расскажут о планировании и ведении семейного бюджета, правилах безопасного инвестирования, правах потребителей и многом другом. Для юных посетителей предусмотрена отдельная программа. Ребятам покажут познавательные мультфильмы, а также им предложат поучаствовать в деловых и интеллектуальных играх. Например, они узнают, как безопасно пользоваться банковскими картами и что необходимо делать, чтобы накопить на мечту. Кроме того, гости форума-фестиваля смогут посетить вторую выставку "Находки в реставрации", показывающую неразрывную связь прошлого и будущего. В экспозиции можно будет увидеть около 100 предметов. Все они были обнаружены реставраторами в ходе проведения работ на московских объектах культурного наследия.

На "Винзаводе" 12 августа откроется выставка, посвященная профессии строителя.

Выставка впервые объединит образ строителя сквозь времена — от 1930-х годов до современности и представит уникальные, редкие плакаты, живопись, графику советского периода, а также работы Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. С 23 по 28 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино. На 100 городских площадках организуют более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсий, мастер-классов, концертов и зрелищных шоу.

Гостиный Двор познакомит москвичей с городом будущего. С 3 августа здесь представят медицину, образование, социальные инновации столицы и поделятся рецептом долголетия.

В Доме культуры "ГЭС-2" проводят лекции об урбанистике, о комфортной городской среде, развитии технологий, культуре, а также об экономике Москвы. А на Тверском бульваре появилось пространство красоты и доброты — оно создано российскими дизайнерами и благотворительными НКО. На Тверской площади готовы напомнить всем пришедшим о традициях московского чаепития. Увидеть же модель жизни в мегаполисе так, как ее представляют креативные индустрии, можно в арт-пространстве "Красный Октябрь". Здесь знакомят с дизайном улиц, музыкой, модой и гастрономией города будущего. А на Болотной площади открыт маркет "Сделано в Москве". Там представлено более 20 тысяч товаров, которые производят в столице уже сегодня. На главной сцене гости смогут увидеть выступления музыкантов, послушать лекции, а также принять участие в розыгрышах и не только. Помимо этого, для гостей проведут экскурсии на производства одежды, косметики и товаров для дома, где они узнают о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и многом другом.

На площади Революции стоит насладиться расслабляющей атмосферой летнего отдыха у бассейнов, в которых плавают карпы-драконы.

А по соседству, на Манежной площади, есть возможность посетить интерактивную экспозицию ИТ-решений "Цифровые технологии Москвы",посвященную 30-летию Рунета. Гости смогут погрузиться в метавселенную главной выставки страны — ВДНХ и узнать больше о высокотехнологичных проектах столицы. Там же всех желающих пригласят присоединиться к гастрономическим шоу и кулинарным мастер-классам шеф-поваров московских ресторанов. В Центральном выставочном зале "Манеж"работает большая интерактивная экспозиция для всей семьи "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030". Она посвящена развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года. Перед зданием Манежа посетителей встречают первые экспонаты — новейшие поезда "Иволга 4.0", "Москва-2024" и обновленный электробус КамАЗ. Каждый может зайти в кабину машиниста или водителя, рассмотреть и потрогать кнопки и рычаги.

В парке "Музеон" программа "Мой район"представляет элементы современной городской среды для образования, работы, отдыха, просвещения и занятий спортом.

Здесь также пройдут мастер-классы по реставрации и археологии, профориентационные игры, которые организует Департамент культурного наследия города Москвы. А в Парке Горького создано молодежное пространство, где можно посетить мастер-классы и футуристичные дискотеки, поучаствовать во флешмобах и полюбоваться световыми шоу. Для тех, кто планирует успешную карьеру, рядом с музеем "Гараж" работает павильон столичного Управления кадровых сервисов "Лестница в будущее". В нем можно познакомиться со всеми этапами профессионального пути в Правительстве Москвы — от стажировки и собеседования до реализации проектов. А еще гости смогут примерить на себя городские профессии в VR, выиграть призы за участие в квестах, посмотреть на Москву будущего, созданную с помощью нейросетей. Они также узнают, как бьется "Сердце столицы". Кроме того, у москвичей и туристов будет замечательная возможность отправить признание в любви к городу.

На территории олимпийского комплекса "Лужники" будет работать мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами, посвященными разным видам спорта.

Например, пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби, паркуру и другим. Для маленьких гостей в "Лужниках" обустроят строительную игровую площадку с краном высотой восемь метров, горками, мостами, полосой препятствий и веревочным парком. На площадке также предусмотрена насыщенная программа для развития детей. Юные посетители смогут принять участие в мастер-классах для разных возрастных групп и дворовых играх. А еще в "Лужниках" ко Дню строителя и Дню знаний пройдут концерты детей-блогеров.

Кроме того, здесь можно присоединиться к фестивалю городского хозяйства и посетить павильон "Экономика Москвы".

Посетители узнают о масштабах и достижениях одной из самых крупных городских экономик мира и почувствуют себя ее частью. Они также смогут принять участие в интерактивных играх и викторинах, получат полезную информацию и просто отдохнут. А на площадке городского хозяйства посетители увидят около 100 образцов спецтехники коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона. Такие машины помогают специалистам заботиться о городе и обеспечивать безопасность его жителей.

С научными достижениями всех желающих познакомят в инновационном центре "Сколково".

Там состоится масштабный фестиваль "Портал 2030–2050", посвященный технологиям будущего, с конференцией мировых футурологов, арт-выставкой и мультимедийным шоу. В "Сколкове" также можно потанцевать под электронную музыку или заняться зимними видами спорта. Тем, кто интересуется развитием столичной промышленности, будет интересно посетить Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". На выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая откроется 10 августа, продемонстрируют новинки отечественного автопрома, авиастроения, достижения в освоении космоса, фармацевтике, микроэлектронике и других отраслях. Гостей выставки также ждут мастер-классы по управлению мини гоночными автомобилями, изготовлению портретов из микроэлементов, а также по приготовлению блюд из московских продуктов под руководством именитых шеф-поваров.

Отдельно стоит отметить площадки ресурсного центра "Мосволонтер", на которых можно присоединиться к практике добрых дел или заняться благотворительностью.

Одна из них — "Столица добрых дел" — открылась в районе Щукино. На ней все желающие могут принять участие в интерактивных играх, попробовать себя в роли волонтеров и познакомиться с основными принципами добровольческой деятельности. Кроме того, "Мосволонтер" ежедневно планирует проводить мероприятия на площадке в Свиблове. В Северном Бутове работает фотостойка с нейросетью "Ты — суперволонтер". Она поможет увидеть себя со стороны в образе волонтера и определиться с направлением добровольческой деятельности. С 1 августа по 8 сентября в рамках самого масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет благотворительный маркет. Гости фестиваля смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все собранные от продажи средства направят на помощь подопечным некоммерческих организаций: детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, животным.

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Подавляющее большинство из них прибывает в столицу из российских регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чем удивит в этом году фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы". В столицу привезли свыше полумиллиона растений, благодаря которым на каждой площадке царит уникальная атмосфера. Посетителей зоопарка встречает огромная зеленая карта джунглей, лесов и других природных ареалов животных. Впервые реализован проект вертикального озеленения небывалого масштаба.

Необычные фестивали проводят и в российских регионах. 29 июля отмечается Международный день тигра. По этому случаю в Уссурийске прошел традиционный фестиваль. Более полутора тысяч жителей устроили настоящее карнавальное шествие, главным героем которого стал хозяин тайги.

Более 55 тысяч художников, музыкантов, актеров со всей страны собрались на одной площадке в Крыму. Они съехались на VI фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". В Год семьи лейтмотивом фестиваля стали традиционные ценности.

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