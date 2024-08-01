Певица Алсу осталась без подруг

Артистка разводится с бизнесменом Яном Абрамовым

Новость о расставании Алсу и Яна Абрамова после 18 лет супружеской жизни стала громом среди ясного неба. Ходят слухи, что у артистки просто лопнуло терпение: будто бы с самого начала брака ей приходилось мириться с неверностью мужа, но якобы его интрижка с моделью Анастасией Решетовой стала последней каплей.

На днях появилась информация, что Алсу подала в суд иск о разделе имущества. При этом адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский утверждает, что бизнесмен не хочет разводиться и предпринимает все действия, чтобы переубедить певицу, но та непоколебима.

"Теперь у меня нет подруг!" и "В сорок лет жизнь только начинается!" - говорит Алсу, цитируя героинь из фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит".

На самом деле артистку поддерживает много знакомых, в частности, супруга Гарика Мартиросяна Жанна, семьи Игоря Крутого и Сосо Павлиашвили. Конечно же, рядом с Алсу и ее дети: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.

"У меня замечательные дети, которые всей душой всегда со мной", - приводит слова певицы "Мир новостей".

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