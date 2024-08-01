ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певица Алсу осталась без подруг

10:16
  • четверг
  • 01 августа 2024

Артистка разводится с бизнесменом Яном Абрамовым

Новость о расставании Алсу и Яна Абрамова после 18 лет супружеской жизни стала громом среди ясного неба. Ходят слухи, что у артистки просто лопнуло терпение: будто бы с самого начала брака ей приходилось мириться с неверностью мужа, но якобы его интрижка с моделью Анастасией Решетовой стала последней каплей.

На днях появилась информация, что Алсу подала в суд иск о разделе имущества. При этом адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский утверждает, что бизнесмен не хочет разводиться и предпринимает все действия, чтобы переубедить певицу, но та непоколебима.

"Теперь у меня нет подруг!" и "В сорок лет жизнь только начинается!" - говорит Алсу, цитируя героинь из фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит".

На самом деле артистку поддерживает много знакомых, в частности, супруга Гарика Мартиросяна Жанна, семьи Игоря Крутого и Сосо Павлиашвили. Конечно же, рядом с Алсу и ее дети: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.

"У меня замечательные дети, которые всей душой всегда со мной", - приводит слова певицы "Мир новостей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Певица Алсу
Певица Алсу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.