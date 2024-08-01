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Путин дал поручения по развитию науки и образования

10:40
  • четверг
  • 01 августа 2024

Они касаются и преподавания детям научных дисциплин

Российский лидер Владимир Путин утвердил перечень поручений по науке и образованию. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства распорядился обеспечить формирование отдельных федеральных проектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров.

При этом в национальный проект "Молодежь и дети" поручено включить мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии для школьников.

Также Путин велел разработать программу, направленную на привлечение ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования, и расширить практику выдачи электронных виз для ведущих исследователей-иностранцев, чтобы привлечь их к проектам в нашей стране.

Кроме того, планируется заняться формированием единого научно-технологического пространства в рамках БРИКС, сообщается на официальном сайте Кремля.

В июне президент дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне и провел заседание Совета по науке и образованию. Путин подчеркивал, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке. Однако он указал на то, что в отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели.

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что достигнуть технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. Политик отмечал, что "у нас много талантов в стране", а потому "места для приложения сил должны существовать где-то рядом".

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