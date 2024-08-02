Ретроградный Меркурий в августе: стоит ли его бояться?

Это время частых поломок и разрушенных планов

С 5 по 28 августа последний месяц лета будет находиться под воздействием ретроградного Меркурия – это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты, то есть оптическая иллюзия.

Астрологи считают, что ретроградный Меркурий считается одним из самых неблагоприятных периодов: люди сталкиваются с неудачами, происходит период перезагрузки и переосмысления. Меркурий отвечает за коммуникации, поездки, технику и гаджеты – то есть другими словами, за способы взаимодействия с людьми и миром.

TBЦ.RU расскажет, чего ждать от ретроградного Меркурия в августе, как к нему подготовиться и на какие знаки зодиака он окажет наибольшее влияние в этом году.

Ретроградный Меркурий для каждого из нас

Влияние ретроградного Меркурия на человека точнее всего можно определить только по индивидуально составленной натальной карте, сообщила РИА Новости астролог Анна Ушакова. Если он в ней ретрограден, то этот период для человека не страшен, а наоборот, может стать вполне благоприятным и эффективным.

У большинства влияние ретроградного Меркурия будет совсем незаметным, но вот Девам и Львам стоит быть особенно внимательными. Дело в том, что Меркурий будет идти попятно в Деве до 15 августа, а потом перейдет во Льва и будет в нем находиться до 28 августа включительно. В жизни этих знаков будут происходить яркие события, поездки и отдых. Однако лучше воздержаться от всего нового и сделать выбор в пользу уже изведанного и хорошо знакомого.

Чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия?

Несмотря на то, что астрологическая турбулентность может сыграть на руку и открыть новые возможности, специалисты не советуют предпринимать чрезмерной активности в период с 5 по 28 августа. Не стоит оформлять каких-то серьезных и документов и сделок, но если этого избежать не удается, то несколько раз перепроверять информацию и делать резервные копии данных.

При планировании маршрутов следует быть аккуратным на дорогах, заранее планировать обходной маршрут, перепроверять информацию на билетах и о рейсах.

Ретгроградность Меркурия – это отличный шанс вернуться к недоделанным делам. В этот период часто объявляются бывшие половинки или старые друзья. Если есть желание возобновить общение, то август 2024 года - это самое подходящее время.

Период ретроградного Меркурия – это хороший момент для переосмысления жизненного пути и планов для лучшего будущего. Он дает возможность взглянуть на происходящее со стороны и попробовать сделать по-другому. Меркурий в ретрограде вносит хаос ошибками, сбоями и поломками, но лишь для того, чтобы человек обратил внимание на то, что для него действительно дорого.

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