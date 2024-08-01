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Посла России вызвали в МИД Молдавии

10:56
  • четверг
  • 01 августа 2024

Это связано с обысками в молдавском парламенте

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в молдавское Министерство иностранных дел в связи с обысками в парламенте и обвинениями ряда госслужащих в государственной измене.
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По данным местных средств массовой информации, в Молдавии задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции. Им вменяется госизмена. По неподтвержденным данным, их подозревают в передаче секретных сведений сотрудникам посольства России в Молдавии.

После вызова российского посла МИД Молдавии объявил, что решил выслать из страны одного из сотрудников дипломатической миссии России в Кишиневе — он объявлен персоной нон грата, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отмечал, что Москва "не желает украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу, который хотят сделать "расходным материалом" в реализации чужих геополитических интересов".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Политик предупредила, что потомки осудят за это нынешних молдавских политиков.

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