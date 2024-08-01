Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле: обрушился целый подъезд

Предварительно названа причина происшествия

Сегодня, 1 августа, в одном из жилых многоквартирных домов в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда. Согласно данным оперативных служб, всему виной взрыв газового баллона, передает ТАСС.

ЧП случилось в одном из домов на улице Сибирской. На место уже прибыли экстренные службы и местные власти. Полным ходом идет разбор завалов. Местные паблики в Сети публикуют фотографии и видео с места происшествия. На них хорошо видно, как словно карточный домик сложился весь первый подъезд пятиэтажки. Кто-то из очевидцев сообщает, что под завалами слышны крики о помощи. Пока информации о погибших нет.

По некоторым данным, пострадали шесть человек. Отмечается, что газ в доме 1974 года постройки проверяли буквально на днях, 19 июля. Тогда нарушений выявлено не было.

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