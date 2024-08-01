В Киеве заговорили о референдуме по территориальному вопросу

Новые регионы являются составными частями России, никаких "территориальных уступок" Украине не будет. Такое заявление сделала в четверг, 1 августа, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что российская конституция запрещает какое-либо отторжение территорий России, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются субъектами Российской Федерации. Это значит, что "никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет".

При этом Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, только если получит гарантии обеспечения национальной безопасности и суверенитета, как указывал прежде российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

При этом киевский режим все равно пытается педалировать вопрос территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос слишком сложен и "не может быть решен одним президентом, без украинского народа", а потому допустил проведение референдума.

24 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утверждал, что у украинских властей есть план возвращения Крыма — это "выполнимая миссия". Военный пообещал "освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram