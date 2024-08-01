Двоих новорожденных детей извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

Спасательная операция продолжается

Двоих новорожденных детей извлекли из-под завалов рухнувшего в Нижнем Тагиле многоквартирного дома.

Одному из них всего три месяца, пишет telegram-канал Mash.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушился подъезд с пятого по первый этаж, разрушены 15 квартир. По последним данным, пострадали пять человек. Спасатели извлекли из-под завалов троих взрослых и одного ребенка. Операция продолжается, она осложняется тем, что есть угроза обрушения конструкций Ведется эвакуация жильцов.

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