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После взрыва рухнула стена: видео с места обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

11:05
  • четверг
  • 01 августа 2024

Разрушено порядка 20 квартир

Сегодня, 1 августа, в одной из пятиэтажек на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушился целый подъезд. Сообщается, что разрушено порядка 20 квартир. Сейчас полным ходом идет разбор завалов.

Меж тем в Сети местные паблики публикуют видеозаписи с места происшествия. Так, благодаря им стало известно, что спустя короткое время после обрушения подъезда рухнула стена. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла из окон находящегося буквально в 50 метрах от пятиэтажки детского садика, и теперь спасатели проверяют, не пострадали ли дети и воспитатели.

Также видно на видео, как жители двора вышла на улицу, чтобы помочь в расчистке завалов и оказать помощь пострадавшим.

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