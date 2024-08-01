Повторное частичное обрушение произошло в жилом доме в Нижнем Тагиле

Спасатели эвакуировали жителей

В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, где в четверг, 1 августа, обрушился целый подъезд, произошло повторное частичное обрушение. Об этом рассказали в местных оперативных службах, которые работают на месте происшествия.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России рассказали, что, по предварительным сведениям, ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси, подробности устанавливаются. Разрушено около 15 квартир, жильцов дома эвакуировали. Возгорания после взрыва газа удалось избежать.

Различные источники сообщают о пяти или шести пострадавших, при этом несколько человек удалось извлечь из-под завалов, среди них — двое младенцев.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. СМИ пишут, что под завалами могут оставаться люди — рядом с местом ЧП слышны крики.

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