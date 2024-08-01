В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома. Подробности страшного ЧП

По словам очевидцев, причиной стал взрыв газа

Чрезвычайное происшествие в Нижнем Тагиле - там обрушились два подъезда многоквартирного дома.

По словам очевидцев, причиной стал взрыв газа, разрушено около 30 квартир. В городе введен режим ЧС.

Работают оперативные службы - они разбирают завалы и уже смогли спасти троих человек. Но под обломками конструкций еще могут оставаться люди. Сейчас идет эвакуация жителей - в том числе через окна.

На помощь отправлена аэромобильная группировка спасателей и две дополнительные бригады медиков. На место выехал глава региона.

В оперативных службах сообщают о пятерых пострадавших, среди них трое детей. Для жителей дома организуют пункт временного размещения.

Возбуждено уголовное дело.

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