В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома. Подробности страшного ЧП

По словам очевидцев, причиной стал взрыв газа
Чрезвычайное происшествие в Нижнем Тагиле - там обрушились два подъезда многоквартирного дома.
По словам очевидцев, причиной стал взрыв газа, разрушено около 30 квартир. В городе введен режим ЧС.
Работают оперативные службы - они разбирают завалы и уже смогли спасти троих человек. Но под обломками конструкций еще могут оставаться люди. Сейчас идет эвакуация жителей - в том числе через окна.
На помощь отправлена аэромобильная группировка спасателей и две дополнительные бригады медиков. На место выехал глава региона.
В оперативных службах сообщают о пятерых пострадавших, среди них трое детей. Для жителей дома организуют пункт временного размещения.
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