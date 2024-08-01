МЧС сообщило подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле

Обрушились два подъезда

Три человека спасены из-под завалов на месте обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле.

Спасательная операция продолжается, в помощь направлена аэромобильная группировка, сообщили в МЧС. На данный момент информации о погибших нет.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды с пятого по первый этаж, разрушены 15 квартир. Пожара не было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения.

Прокуратура начала проверку. Предварительная причина взрыва - неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

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