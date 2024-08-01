ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС сообщило подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле

11:13
  • четверг
  • 01 августа 2024

Обрушились два подъезда

Три человека спасены из-под завалов на месте обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле.
Названы главные версии взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле

Спасательная операция продолжается, в помощь направлена аэромобильная группировка, сообщили в МЧС. На данный момент информации о погибших нет.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды с пятого по первый этаж, разрушены 15 квартир. Пожара не было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения.

Прокуратура начала проверку. Предварительная причина взрыва - неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.