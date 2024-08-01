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Названы главные версии взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле

11:23
  • четверг
  • 01 августа 2024

В здании, по предварительным данным, взорвался бытовой газ

Неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации рассматриваются в качестве основных версий того, что произошло в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. В четверг, 1 августа, в доме произошло двойное частичное обрушение.

После взрыва рухнула стена: видео с места обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле
Повторное частичное обрушение произошло в жилом доме в Нижнем Тагиле

О том, какие версии изучаются при расследовании этого ЧП, рассказали в местных оперативных службах. Прокуратура после взрыва в Нижнем Тагиле выяснит, когда проводилось обследование газового оборудования в доме, сообщает РИА Новости.

Тем временем на место происшествия отправился лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Министерство здравоохранения России направило для оказания помощи пострадавшим две авиамедицинские бригады.

Telegram-канал Mash сообщает со ссылкой на источники, что взрыв газа в нижнетагильской многоэтажке произошел, предварительно, в квартире на первом этаже. Там, по словам очевидцев, под завалами еще остаются люди.

Из-под обломков уже достали шесть человек: четверо детей, мужчина и пенсионерка. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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