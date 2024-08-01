ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возле разрушенного дома в Нижнем Тагиле рыдает мать: ребенок под завалами

11:36
  • четверг
  • 01 августа 2024

Введен режим ЧС

В жилом доме по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов. Обрушение случилось из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщает РИА Новости. В городе введен режим ЧС, уточняет "МК".

В местных пабликах полно фото и видео с места происшествия. На одном из них видно, как возле рухнувшего дома рыдает мать ребенка. Тот в момент обрушения находился в подъезде, где произошел взрыв, передает "МК". Также сообщается, что случилось третье обрушение стены. Из дома эвакуированы все жители, поскольку находится там небезопасно.

В настоящий момент спасены и госпитализированы три ребенка и трое взрослых, но, предварительно, девять человек остаются под завалами, сообщает телеграм-канал Mash.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва здания в Нижнем Тагиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.