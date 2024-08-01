Возле разрушенного дома в Нижнем Тагиле рыдает мать: ребенок под завалами

Введен режим ЧС

В жилом доме по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов. Обрушение случилось из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщает РИА Новости. В городе введен режим ЧС, уточняет "МК".

В местных пабликах полно фото и видео с места происшествия. На одном из них видно, как возле рухнувшего дома рыдает мать ребенка. Тот в момент обрушения находился в подъезде, где произошел взрыв, передает "МК". Также сообщается, что случилось третье обрушение стены. Из дома эвакуированы все жители, поскольку находится там небезопасно.

В настоящий момент спасены и госпитализированы три ребенка и трое взрослых, но, предварительно, девять человек остаются под завалами, сообщает телеграм-канал Mash.

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