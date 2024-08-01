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В секторе Газа убит лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф

11:50
  • четверг
  • 01 августа 2024

Он погиб в результате удара 13 июля

Армия Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Речь идет про атаку 13 июля. Удар был нанесен в Хан-Юнисе в секторе Газа, передает ТАСС.

Мохаммед Дейф был командующим боевым крылом ХАМАС и вторым лицом в руководстве организации в секторе Газа.

Ранее при ракетном ударе по Тегерану погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Палестинская группировка и Иран возложили вину за случившееся на Израиль, но ЦАХАЛ воздерживается комментариев.

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