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Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести

11:45
  • четверг
  • 01 августа 2024

Произошло третье частичное обрушение подряд

Еще одно частичное обрушение произошло в пятиэтажном жилом доме по улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Об этом в четверг, 1 августа, рассказали в местных экстренных службах.

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Как уточнили собеседники ТАСС, рухнуло еще несколько бетонных плит. Поисково-спасательная операция на месте происшествия не прекращается, ищут людей, которые могли остаться под завалами. По словам очевидцев, в обломках может находиться ребенок, но звуков из-под рухнувших плит, которые свидетельствовали бы о наличии там живого человека, нет. Спасатели готовятся объявить "минуту тишины".

По последним официальным данным, пострадали в результате обрушений в пятиэтажке шесть человек: трое детей и трое взрослых. Telegram-каналы сообщают о семи пострадавших. В Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации. Из дома, в котором произошел взрыв, эвакуировали жильцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Свердловской области выяснит, когда проводилось обследование оборудования в доме.

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